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    Imanbek: Казахстан должен быть «громким»

    16 Ноября 2022, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов ответил на ряд вопросов в рамках Форума стратегических инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вопрос модератора звучал так: как Казахстан должен измениться за 7 лет?

    «Я живу и работаю в разных странах. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Когда я возвращаюсь в Казахстан, всегда замечаю какие-то изменения. Это меня по-настоящему радует. Думаю, что Казахстан должен быть громким, чтобы нашу страну знали и уважали во всем мире, чтобы о Казахстане говорили, как о миротворцах. Как страна должна измениться за 7 лет? Думаю, она должна давать возможности», - сказал Иманбек Зейкенов.

    По его мнению, в регионах очень много талантов.

    «Это правда, и я думаю, что наше Правительство должно придумать какое-то решение, чтобы эти таланты могли развиваться. У нас очень много умных ребят, которые работают в Google, Facebook. У меня есть друзья, с которыми мы вместе учились, они пошли в сферу IT-технологий, чему-то научились и зарабатывают много денег. Наши казахстанцы хорошо умеют думать на языке IT», - отметил диджей.

    «Надеюсь, наши айтишники смогут создать компании-единороги. Я хочу, чтобы за 7 лет Казахстан изменился так, чтобы не только мы – казахстанцы – хотели возвращаться к себе на родину, но чтобы и иностранцы, которые знают о Казахстане, хотели его посетить, посмотреть и пожить», - добавил И. Зейкенов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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