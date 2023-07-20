Имамы предупреждают прихожан о мошенничестве в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Специальная следственно-оперативная группа «CyberPol» полиции Туркестанской области использует взаимодействие со всеми слоями общества и различные инструменты профилактики для борьбы с мошенничеством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, совместно с имамами более 750 мечетей и медресе, расположенных на территории области, для верующих были организованы профилактические мероприятия по защите населения от интернет-мошенничества.

В последнее время увеличилось количество мошенников, которые звонят с чужих номеров и представляются сотрудниками банков. Освоив разные способы получения доверия граждан, они сообщают о том, что кто-то пытается взломать их счета и, для безопасности, советуют перевести имеющиеся деньги на счет другого банка.

Мошенники в ряде случаев убеждают установить различные шпионские программы на телефоны доверчивых людей, якобы для защиты от взлома, после чего «обнуляют» счета жертв.

Возвращаются мошенники и к старым схемам обмана, в основном пожилых людей, сообщая о ДТП, виновниками или участниками которых якобы стали их родственники. За «освобождение» от наказания они, представляясь полицейскими, требуют передачу крупной суммы денег.

В рамках пресечения подобных преступлений, имамы мечети и медресе предупреждают прихожан о мерах предосторожности, связанных с мошенничеством. В свою очередь, стражи порядка советуют всем гражданам, незамедлительно обращаться в банк при получении подозрительных звонков и сообщений. А при звонке о ДТП – обращаться в полицию.

Если же Вы столкнулись с любыми формами мошенничества, позвоните по номеру полиции «102».

Необходимо отметить, что за 6 месяцев сотрудниками туркестанской полиции выявлено 6 преступных групп, уже привлечено к ответственности 46 мошенников, направлено в суд 71 уголовное дело, связанное с интернет-мошенничеством.