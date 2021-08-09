Имам опроверг информацию о том, что коронавирус – Божья кара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –В ходе беседы в прямом эфире в Instagram телеведущей Динары Сатжан имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов опроверг информацию о том, что коронавирус – Божья кара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« «Некоторые противники пишут, что коронавирус – Божья кара, которой нельзя сопротивляться. Что вы скажете об этом?» - спросила Динара Сатжан.

«В Коране и в хадисах, со всех точках зрения: «Себя своими же руками не бросайте на погибель». То есть, на какую-то опасность. В хадисах говорится: «Лечитесь». Лечиться, противодействовать чему-либо мы обязаны. Какие бы обстоятельства не происходили, в Коране и в хадисе человек побуждаем к действию, но действию не разрушительному. В Коране четко говорится: «Друг другу помогайте в хорошем, не помогайте в грехе и вражде», - пояснил имам.

По его словам, пока мы живем, это все для нас определенный экзамен.

«Всевышний Творец сотворил жизнь и смерть, чтобы испытать, кто из нас лучше делами. То есть, мы должны реагировать, действовать. Даже животное будет реагировать и что-то от себя зависящее делать. Мы должны реагировать созидательно. Толковать нужно грамотно. В исламе четко в хадисах говорится, что плохих предзнаменований нет», - отметил Шамиль Аляутдинов.



Фото: www.facebook.com/salyautdinov



