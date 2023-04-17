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    Илон Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям пользователей в Twitter

    17 Апреля 2023, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News Такеру Карлсону, что власти Соединенных Штатов имели полный доступ к личным сообщениям пользователей сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

    Фрагмент интервью известного бизнесмена опубликовал журналист Такер Карлсон.

    «Власти имели фактически полный доступ ко всему, что происходит в Twitter», - заявил Илон Маск.

    На вопрос журналиста имели ли власти доступ к личным сообщениям пользователей, Илон Маск ответил утвердительно.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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