Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Илон Маск заявил, что Tesla собирается выйти на рынок Индии как можно скорее

    21 Июня 2023, 16:11

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава Tesla Илон Маск объявил во вторник о планах компании инвестировать в Индию после встречи с премьер-министром страны Нарендрой Моди в Нью-Йорке передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    «Я уверен, что Tesla будет в Индии и зайдет на рынок страны как можно скорее», — сказал он, не уточнив конкретные сроки. Маск добавил, что предварительно планирует посетить Индию в следующем году.

    Продвижение Маска и его компании-производителя электромобилей на индийский рынок ведется уже давно. Еще в 2017 году он заявлял о том, что Tesla (TSLA) планирует продавать автомобили в Индии.

    Но планы пришлось отложить из-за попыток Tesla договориться с местным правительством о снижении импортных пошлин. В 2021 году Маск написал в Twitter, что Tesla хотела бы войти на индийский рынок, но из-за баснословно высоких импортные пошлины планы пришлось задвинуть в долгий ящик.

    По данным Reuters, Tesla стремилась сократить пошлины, но правительство Индии хочет, чтобы компания производила автомобили на местном уровне, прежде чем рассматривать какие-либо налоговые льготы.

    Маск заявил, что у него была «фантастическая встреча» с Моди в Нью-Йорке, добавив, что последний хочет показать открытость Индии и поддержать компанию и ее деятельность в стране.

    В настоящее время у Tesla есть одна фабрика в Азии, которая находится в Шанхае. Завод в Шанхае является крупнейшим заводом Tesla по производству автомобилей за пределами США, и в 2022 году на него приходилось более половины мировых поставок Tesla.

    В прошлом месяце Маск заявил, что компания, скорее всего, выберет место для нового завода Tesla к концу года и что Индия является интересным вариантом, сообщило тогда агентство Reuters.

    Что касается и Китая, и Индии, то обе страны пытаются привлечь глобальные инвестиции в электромобили и стимулировать развитие этой индустрии.

    В среду Китай объявил, что продлит налоговые льготы для потребителей, покупающих автомобили на новых источниках энергии, в том числе электромобили с аккумуляторными батареями, подключаемые гибриды и автомобили на топливных элементах, до 2027 года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индия Мировые новости Инвестиции Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маск чуть не сломал руку спарринг-партнеру при подготовке к бою с Цукербергом
    Мужчина два года бесплатно жил в пятизвездочном отеле в Индии
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT