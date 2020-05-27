Илон Маск запускает первый пилотируемый корабль с экипажем на МКС - прямая трансляция

МЕРРИТТ-АЙЛЕНД. КАЗИНФОРМ – В ночь на 28 мая 2020 года в мире космонавтики ожидается большое событие - впервые после 9-летнего перерыва американские астронавты полетят на Международную космическую станцию (МКС) на своем корабле Crew Dragon, созданном частной компанией Space X Илона Маска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт ракеты Falcon-9 с пилотируемым кораблем Grew Dragon должен состояться с космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 2 часа 33 минуты по времени Нур-Султана 28 мая 2020 года. К старту на новом корабле готовы опытные астронавты из отряда NASA – 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли.

Этот полет примечателен тем, что это будет первый пилотируемый полет американских астронавтов с американской земли после 2011 года. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после закрытия программы Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями «Союз».

Посадка первой ступени ракеты Falcon-9 планируется на плавучую платформу OCISLY в 510 км от места старта в Атлантическом океане.

Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 28 мая.

Как сообщается на официальном сайте NASA , к старту все готово, главное, чтобы не подвела погода.

Кстати, все желающие могут посмотреть запуск корабля Grew Dragon в прямом эфире , трансляция от SpaceX началась за 4 часа до старта, 27 мая в 22 часа 15 минут по времени Нур-Султана.