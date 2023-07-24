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    Илон Маск заменил логотип и название Twitter

    24 Июля 2023, 17:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миллиардер Илон Маск, который ранее пообещал распрощаться с брендом Twitter и убрать всех птичек, заменил логотип соцсети на белую букву Х на черном фоне, передает МИА «Казинформ».

    У твиттера также появилось новое доменное имя - x.com.

    Рано утром в воскресенье Илон Маск написал: «Если сегодня вечером будет предложен достаточно хороший логотип X, то завтра мы сделаем его доступным по всему миру». Он также опубликовал изображение мерцающей буквы X, а позже в аудиочате Twitter Spaces на вопрос, изменится ли логотип Twitter, ответил «Да», добавив, что это нужно было сделать уже давно.

    После покупки Илоном Маском Twitter в октябре прошлого года компания сменила свое название на X Corp.

    Комментариев от Twitter пока не последовало. На сайте Twitter говорится, что логотип компании, изображающий синюю птицу, является ее самым узнаваемым активом: «Именно поэтому мы так бережно относимся к нему».

    В апреле птичку ненадолго заменили на собаку Сиба Ину – символ криптовалюты Dogecoin, что вызвало резкий рост стоимости этой криптовалюты, хотя и ненадолго.

    В начале лета Илон Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать обладатели разных учетных записей (платных и бесплатных). Это вызвало шквал критики со стороны как пользователей, так и специалистов по маркетингу, и позволило прямому конкуренту Twitter – сервису Threads, запущенному компанией Марка Цукерберга Meta, - за пять дней набрать 100 млн новых подписчиков.

    В минувший вторник против Twitter подали иск, в котором утверждается, что компания должна выплатить бывшим сотрудникам не менее полумиллиарда долларов в качестве выходного пособия. После приобретения компании Илоном Маском уволены более половины сотрудников в целях сокращения расходов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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