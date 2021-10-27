Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории

    27 Октября 2021, 12:41

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Рыночная капитализация компании Tesla в понедельник превысила отметку в 1 триллион долларов, в результате чего генеральный директор компании Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на американский журнал Forbes.

    Forbes оценивает чистую стоимость активов Маска на момент закрытия рынка акций в понедельник в 271,3 миллиарда долларов, что примерно на 41,7 миллиарда долларов больше по сравнению с закрытием в пятницу, благодаря почти 13-процентному подорожанию акций Tesla.

    Отмечается, что его собственный капитал вырос более чем на 41 миллиард долларов за один день.

    Состояние Илона Маска приближается к 300 миллиардам долларов. Для сравнения, основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком, когда-либо фигурировавшим в рейтинге самых богатых людей Америки по версии Forbes 400, в начале этого месяца. Его состояние оценивалось в 201 миллиард долларов. В июле состояние Безоса превысило отметку в 212 миллиардов долларов.

    Forbes впервые начал отслеживать состояние миллиардеров в 1982 году. Тогда самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов при сегодняшних ценах.

    21-процентная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) составляет основную часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в частной компании SpaceX, которую основал в 2002 году. Совсем недавно бизнес был оценен инвесторами в 74 миллиарда долларов.

    Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Основной резиденцией Маска стал «складной» арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои Starships. Маск может навсегда обосноваться в Техасе; в начале октября Tesla объявила о планах переноса своей штаб-квартиры из Пало-Альто в Остин.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Экономика США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какое наказание грозит чиновникам за неосвоение бюджета в Казахстане
    Более 4 млрд тенге запросили на обеспечение занятости и соцзащиты населения Астаны
    Президент РК принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Рената Бектурова
    Финансирование Комитета лесного хозяйства прокомментировал Ерулан Жамаубаев
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай