Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Состояние Илона Маска уменьшилось с конца 2021 года более чем на $200 млрд, это самая большая сумма, которую когда-либо терял человек в мировой истории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, состояние Маска в ноябре 2021 года составляло порядка $340 млрд, однако из-за резкого падения акций основанного им производителя электромобилей Tesla, а также после приобретения им компании Twitter за $44 млрд его активы оцениваются в $137 млрд. Это самый низкий уровень состояния Маска за последние два года.

Маск находится на второй строчке рейтинга миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Рейтинг возглавляет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние составляет примерно $162 млрд.

Фото: bbc.com