Илон Маск снова стал богатейшим человеком планеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, а также владеющий компанией Twitter, вернул себе звание самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил этот титул президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что активы Маска выросли благодаря почти 70-процентному росту стоимости акций Tesla Inc. в текущем году. Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.

Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска оценивается в 187,1 млрд долларов. Это немного больше состояния 73-летнего Бернара Арно, которое оценивается в 185,3 млрд долларов.

51-летний Маск вошел в 2023 год с капиталом в 137 млрд долларов, став первым человеком в мире, обедневшим почти на 200 млрд долларов.

Пожертвования, которые Маск сделал в конце прошлого года, не сильно повлияли на его собственный капитал. Согласно заявлению, опубликованному в феврале, в период с августа по декабрь прошлого года он передал 11,6 млн акций Tesla на неназванные благотворительные цели.

Инвесторы Tesla были обеспокоены тем, что Маск уделяет слишком много внимания Twitter, который он приобрел в октябре, в то время как производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли. В декабре Маск сказал, что планирует уйти со своего поста в социальной сети, как только найдет кого-то «достаточно глупого», чтобы взяться за эту работу.

В январе он сообщил, что может остаться в Twitter до конца года, чтобы стабилизировать финансы, прежде чем передать управление новому генеральному директору.



