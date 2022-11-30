Илон Маск против Apple: «Это битва за будущее цивилизации»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый владелец Twitter Илон Маск публично обвинил компанию Apple в цензуре и угрозах удалить приложение соцсети из App Store, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В нескольких твитах, опубликованных 28 ноября, бизнесмен выступил с критикой в адрес Apple и пообещал, что на платформе вскоре будут размещены Twitter Files, материалы о подавлении свободы слова.

«Это битва за будущее цивилизации. Если свободы слова не будет даже в США, всё, что нас ждет впереди, — тирания», - написал Маск в своем аккаунте.

Миллиардер подтвердил сообщения СМИ, что Apple отказалась от размещения рекламы в Twitter.

«Apple практически снял всю свою рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» – задается вопросом Маск и тут же публикует ретвит с текстом «Кто еще пострадал от цензуры Apple».

По подсчетам MediaMetrics, Twitter уже лишился половины крупнейших рекламодателей. В качестве причины британская The Financial Times называет ослабление контроля за контентом в соцсети. Ранее сообщалось также о кадровых проблемах внутри самой компании.

В случае блокировки в App Store Твиттер потеряет доступ более чем к 1,5 млрд устройств по всему миру, подсчитал Bloomberg. На данный момент приложение соцсети по-прежнему доступно для загрузки в App Store.

В Apple ситуацию еще не комментировали.

Фото: Jeff Chiu/AP



