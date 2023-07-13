Илон Маск представил свою новую компанию-конкурента ChatGPT

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Илон Маск в среду объявил о создании новой компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой CNN.

Маск несколько месяцев «дразнил» мир своими планами по созданию конкурента ChatGPT и наконец представил компанию под названием xAI.

Компания уже представила свой веб-сайт и команду из несколько сотрудников. Согласно веб-сайту, новую компанию возглавит сам Маск, и она «будет тесно сотрудничать с X (Twitter), Tesla и другими компаниями, чтобы добиться прогресса в выполнении своей миссии».

«Цель xAI — понять истинную природу Вселенной», — говорится на веб-сайте.

Эта миссия перекликается со словами самого Маска, которые тот использовал ранее для описания своих амбиций в области ИИ.

Маск был одним из первых сторонников OpenAI, компании-создателя ChatGPT, но позже раскритиковал компанию за введение мер безопасности, направленных на предотвращение предвзятых или сексистских ответов вирусного чат-бота.

В апреле в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону Маск заявил, что собирается запустить «максимально ищущий истину искусственный интеллект», который «заботится о понимании вселенной».

Объявление Маска о новой компании произошло через несколько месяцев после того, как он предупредил в интервью, что, по его мнению, искусственный интеллект может привести к «разрушению цивилизации», и присоединился к другим лидерам в области технологий, призывающим сделать паузу в «вышедшей из-под контроля» гонке искусственного интеллекта.

На веб-сайте компании xAI указано, что она активно набирает персонал.

Что касается остальных компаний Маска, то Twitter, компанию, которую он приобрел в октябре за 44 миллиарда долларов, теперь ждет неопределенное будущее после того, как Meta запустила конкурирующее приложение под названием Threads. Новое приложение от Meta набрало 100 миллионов подписчиков менее чем за неделю. Между тем, поступают сообщения о том, что количество пользователей Twitter снижается.

Маск месяцами сокращал персонал, а также проводил спорные изменения в политике компании.

Помимо Twitter, Маск управляет несколькими другими компаниями, в том числе Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company.