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    Илон Маск представил прототип человекоподобного робота

    1 Октября 2022, 22:30

    ОСТИН. КАЗИНФОРМ - Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил в пятницу прототип человекоподобного робота Optimus, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В ходе мероприятия «День искусственного интеллекта в Tesla» (Tesla AI Day) тестовый прототип робота вышел на сцену и помахал присутствующим в зале. Затем Маск показал видео, на котором робот перетаскивает коробку и поливает цветы.

    При этом глава Tesla отметил, что «предстоит еще много работы, чтобы улучшить Optimus и испытать его». По его прогнозам, робот будет совершенным через 5-10 лет. «Я думаю, Optimus станет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным», - сказал он.

    Робот будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем будет установлена система автопилота, которая используется на электромобилях Tesla.

    Американский предприниматель также сообщил, что робот будет стоить менее $20 тыс. «Он будет стоить намного дешевле, чем автомобиль. Я бы сказал, вероятно, менее $20 тыс.», - сказал Маск.

    Идею создания робота глава Tesla озвучил в августе 2021 года. Согласно представленному тогда проекту, Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 кг и помогать человеку с выполнением повседневных задач. Как заявлял предприниматель, умный механизм будет делать все, что «не захотят» делать люди, например ходить в магазин за продуктами.



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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