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    Илон Маск пообещал встретиться с казахстанcкими студентами

    10 Марта 2021, 17:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Илон Маск пообещал встретиться с казахстанcкими студентами. Об этом сообщил основатель Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Туремуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня 09.03.2021 года после длительных переписок с менеджером Илоном Маска (Elon Reeve Musk), основателя, совладелеца, генерального директора и главного инженера компании SpaceX; генерального директора и главного идейного вдохновителя (Chief Product Architect) компании Tesla договорились о встрече на платформе ZOOM для студентов колледжей Казахстана», - сообщил Талгат Туремуратов на своей странице в Facebook .

    Встречу планируется провести первого мая 2021 года.

    Автор:

    Серик Сабеков

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