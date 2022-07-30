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    • Илон Маск подал встречный иск к Twitter

    30 Июля 2022 12:07

    НУР-СУЛТАН. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на $44 млрд по покупке социальной сети. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Новость о встречном иске Илона Маска поступила через несколько часов после того, как Канцлерский суд штата Делавэр назначил на 17 октября начало разбирательств по иску Twitter к Маску.

    25 апреля Илон Маск достиг соглашение о покупке социальной сети Twitter примерно за $44 млрд.

    8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. Тогда руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.


    Фото: aa.com.tr
    #Суды #США #Мировые новости
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