Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Илон Маск подает иск против Meta

    7 Июля 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Илон Маск подтвердил, что компания подаст иск против корпорации Meta, запустившей онлайн-платформу Threads, которая рассматривается как конкурент Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», — написал предприниматель на своей странице в Twitter в ответ на сообщение о том, что компания намерена подать в суд на Meta за «систематическое, преднамеренное и незаконное присвоение коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Twitter».

    Напомним, что ранее сообщалось о такой возможности из-за запуска новой социальной сети Threads, которая рассматривается как конкурент «Твиттеру». Приложение Threads стало доступно для скачивания в американском сегменте магазина приложений App Store 5 июля. 6 июля Цукерберг сообщил, что число подписчиков новой платформы достигло 30 млн менее чем за сутки после запуска приложения.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    США Судебный процесс Мировые новости Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дело Имантаева: о мошеннической схеме вывода денег рассказал свидетель
    Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    Казахстан занял 31 место в рейтинге Coursera
    Апелляция оставила без изменения приговор в отношении экс-гендиректора АНПЗ
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице