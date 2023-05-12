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    Илон Маск назначил женщину на пост генерального директора Twitter

    12 Мая 2023, 12:11

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Мультимиллионер Илон Маск сообщил, что назначил нового генерального директора, который возглавит Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Он объявил об этом в социальной сети, которую купил в прошлом году за $44 млрд (£35,2млрд).

    Маск не назвал имя нового руководителя, но сказал, что «она» приступит к работе через шесть недель, а он станет исполнительным председателем и главным техническим директором».

    Маск был вынужден назначить кого-то другого на эту должность и сосредоточиться на других своих делах. В прошлом году, после того как пользователи Twitter проголосовали за его отставку в онлайн-опросе, он сказал: «Никто не хочет работать на тех, кто действительно может поддерживать существование Twitter».

    И хотя Маск сказал, что передаст бразды правления, было совершенно неясно, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

    Акции Tesla выросли в цене после объявления о назначении нового генерального директора для Twitter. Ранее акционеры обвиняли его в отказе от Tesla после того, как он выкупил Twitter и нанес ущерб бренду автомобильной компании.

    Издания Wall Street и Variety сообщили, ссылаясь на свои источники, что глава рекламного отдела NBCUniversal Линда Яккарино вела переговоры о том, чтобы стать генеральным директором Twitter.

    Руководство Twitter не прокомментировало данное сообщение.

    Иногда трудно понять, когда миллиардер и владелец Twitter говорит серьезно.

    В прошлом месяце, когда BBC задал вопросу Маску, кто станет боссом Twitter, он ответил, что Twitter возглавит собака.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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