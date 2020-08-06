Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс

    6 Августа 2020, 01:48

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Корабль-прототип SN5 корпорации SpaceX Илона Маска поднялся на высоту 150 метров и мягко приземлился, выпустив из себя посадочные опоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    «Марс выглядит все реальнее», - написал в Twitter Маск.

    SN5 предназначен для испытаний ракетного двигателя «Раптор» (Raptor), которому, в случае успешного выполнения программы, предстоит унести космолет нового поколения «Старшип» (Starship) с астронавтами на борту к Луне и Марсу.

    Двигатель работает на смеси жидкого метана и жидкого кислорода.

    Испытательный полет состоялся в 18:57 во вторник (05:57 в среду по времени Нур-Султана) на полигоне SpaceX в районе городка Бока Чика в штате Техас, и длился одну минуту.

    Это было первое реальное полетное испытание «Раптора» почти за год.

    Прототип, оснащенный единственным двигателем, сделан из нержавеющей стали и внешне похож на резервуар для воды или для силоса.

    Настоящий Starship будет самым большим космическим кораблем в истории, с шестью «Рапторами», длиной в 50 метров и экипажем до 100 человек. Чтобы преодолеть земное притяжение, гиганту потребуется сверхтяжелая ракета Super Heavy, оснащенная 31 «Раптором».

    Другой прототип под названием Starhopper совершил несколько пробных взлетов в 2019 году, также на высоту в полтораста метров.

    Корабль Starship является одним из трех кандидатов для совершения запланированного НАСА на 2024 год пилотируемого полета на Луну.

    Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, сделавший состояние на онлайн-торговле модной одеждой, уже забронировал себе место.

    Илон Маск давно мечтает сделать людей «многопланетным видом» и строит планы основать на Марсе колонию.

    Построенный его компанией первый в истории частный космический аппарат Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту 30 мая стартовал к МКС и 2 августа благополучно доставил их обратно.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Освоение космоса США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане