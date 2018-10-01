Иле-Алатауский нацпарк поддерживает призыв олимпийского чемпиона

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководство Иле-Алатауского нацпарка объяснило большое количество мусора на своей территории, о котором говорил олимпийский чемпион Александр Винокуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Иле-Алатауском нацпарке рассказали, как борются с мусором и поддержали призыв олимпийского чемпиона Александра Винокурова о необходимости соблюдать чистоту.



«Уважаемые посетители Иле-Алатауского национального парка, убедительная просьба соблюдать чистоту при отдыхе и не оставлять после себя остатки ТБО. К большому сожалению, не первый год одной из самых глобальных проблем Национального парка является чистота территории. Администрация Национального парка в свою очередь делает все необходимое для устранения этих проблем»,- обратилось руководство нацпарка к отдыхающим через свою официальную страницу в Facebook.



По их данным, в Большом Алматинском лесничестве (Алмарасан) работают 3 техработника и 13 лесников Национального парка, ответственных за соблюдение порядка на территории. Площадь территории лесничества составляет 26 692 га. То есть на каждого сотрудника приходится по 1 670 га земли, в связи с чем поддерживать постоянную чистоту в территории является задачей не простой.

«Руководством Национального парка было принято решение о расширении кадрового запаса технических работников, однако в связи со сложностью работы, находить кандидатов затруднительно. На территории работают 2 единицы техники по сбору ТБО. Вывоз ТБО с территории производится 2 раза в день в летний период времени и 3 раза в неделю в холодное время года. К сожалению, всех этих мер недостаточно для разрешения этой проблемы, пока каждый посетитель парка сам не будет заинтересован в соблюдении чистоты»,- посетовали в нацпарке.

Напомним, горы мусора в Иле-Алатауском нацпарке шокировали олимпийского чемпиона Александра Винокурова, который выложил в своем Instagram видео об этом.

Спортсмен лично собрал чужой мусор в пакет и призвал гостей нацпарка убирать за собой, ибо за сохранность и чистоту природы ответственность несет каждый.