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Ильяс Усеров назначен вице-министром нацэкономики РК

2 Марта 2022 18:15
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Ильяс Усеров назначен вице-министром нацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Усеров Ильяс Ерикович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Ильяс Усеров родился в 1985 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т Рыскулова, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк».

В 2009-2010 гг. — работал на различных должностях в департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2013 гг. — эксперт, гл. эксперт департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 гг. — руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2014-2015 гг. — главный эксперт управления информационной безопасности департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.

В 2015-2019 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления экономики и бюджетного планирования, г. Алматы.

В 2019 году являлся руководителем управления экономики и бюджетного планирования, г. Алматы.

С мая 2019 по настоящее время являлся заместителем акима г. Алматы.


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#Правительство РК   #Назначения   #Миннацэкономики  
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