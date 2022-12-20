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    Ильяс Сандыбаев назначен природоохранным прокурором Мангистауской области

    20 Декабря 2022, 01:04

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан 14 декабря старший советник юстиции Ильяс Сандыбаев назначен на должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Ильяс Сандыбаев родился 10 сентября 1979 года в Красноводской области Республики Туркменистан.

    В органах прокуратуры работает с 2001 года. Занимал должности помощника прокурора города Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
    прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.

    С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

    С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан.
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