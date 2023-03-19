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    Илья Жаканов: Хочу, чтобы плоды независимости служили грядущим поколениям

    19 Марта 2023, 17:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С семи часов утра на избирательный участок №7 по выборам депутатов Мажилиса РК и местных маслихатов идут люди, желающие отдать голос за своих избранников. Среди них – писатель, композитор, художник, «Қазақстанның Еңбек Ері» Илья Жаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вместе с супругой Тыйыш Алтаевой аксакал сделал свой выбор.

    «Сегодня – большое событие в жизни и нашей страны, и в жизни нашей семьи. Мы отдали свой голос за кандидата, которого знаем, которому доверяем, который всегда находится в гуще событий, помогает решать проблемы простого народа. У него свое особое место в обществе, и он нам по душе. Мы рады, что в депутаты идут люди энергичные, деловые, честные, справедливые, активные. Пусть наша страна процветает, пусть достижения независимости, ее плоды служат будущим поколениям», – сказал Илья Жаканов, пришедший на избирательный участок вместе с супругой Тыйыш Алтаевой.
    На участке №7 зарегистрировано 2 314 избирателей.

    В Атырауской области зарегистрировано 442 кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Из них в Мажилис - 11 кандидатов, в шести партийных списках по выборам в областной маслихат – 60 кандидатов, по 15 одномандатным избирательным округам областного маслихата – 39 кандидатов, в атырауский городской маслихат - 71 кандидат, в семь районных маслихатов - 261 кандидат.

    В регионе работают 269 избирательных участков. Всего в области зарегистрировано 412 165 избирателей.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Выборы Общество Выборы в Мажилис
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