Илья Жаканов: Хочу, чтобы плоды независимости служили грядущим поколениям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С семи часов утра на избирательный участок №7 по выборам депутатов Мажилиса РК и местных маслихатов идут люди, желающие отдать голос за своих избранников. Среди них – писатель, композитор, художник, «Қазақстанның Еңбек Ері» Илья Жаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с супругой Тыйыш Алтаевой аксакал сделал свой выбор.

«Сегодня – большое событие в жизни и нашей страны, и в жизни нашей семьи. Мы отдали свой голос за кандидата, которого знаем, которому доверяем, который всегда находится в гуще событий, помогает решать проблемы простого народа. У него свое особое место в обществе, и он нам по душе. Мы рады, что в депутаты идут люди энергичные, деловые, честные, справедливые, активные. Пусть наша страна процветает, пусть достижения независимости, ее плоды служат будущим поколениям», – сказал Илья Жаканов, пришедший на избирательный участок вместе с супругой Тыйыш Алтаевой.

На участке №7 зарегистрировано 2 314 избирателей.

В Атырауской области зарегистрировано 442 кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Из них в Мажилис - 11 кандидатов, в шести партийных списках по выборам в областной маслихат – 60 кандидатов, по 15 одномандатным избирательным округам областного маслихата – 39 кандидатов, в атырауский городской маслихат - 71 кандидат, в семь районных маслихатов - 261 кандидат.

В регионе работают 269 избирательных участков. Всего в области зарегистрировано 412 165 избирателей.



