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    Илья Ильин высказался о самоубийстве казахстанского тяжелоатлета Владимира Седова

    28 Июня 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин высказался о смерти тяжелоатлета Владимира Седова, передает МИА «Казинформ».

    В Instagram Ильин выразил соболезнования родным Владимира Седова.

    «Приношу от себя лично и от своей семьи глубочайшие соболезнования семье Володи, его близким и друзьям. Скорблю вместе с вами. В 2014 году Володя выступал за мою команду на чемпионате мира, выиграл серебряную медаль. Именно благодаря его победе, я тогда получил звание заслуженного тренера РК. И я ему за это всегда буду очень благодарен. К сожалению, в последние годы наши пути разошлись, но я всегда уважал его и как спортсмена, и как сильную личность.

    Володя был профессионалом высочайшего уровня, умным, талантливым, мог бы воспитать как тренер множество достойных тяжелоатлетов и чемпионов, но судьба распорядилась иначе. Произошла трагедия», - написал Илья Ильин.

    Ранее в Федерации тяжелой атлетики сообщили о смерти тяжелоатлета Владимира Седова. Информацию также подтвердили в Министерстве культуры и спорта РК.

    По факту самоубийства тяжелоатлета Владимира Седова заведено уголовное дело.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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