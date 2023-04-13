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    Ильназ Галявиев получил пожизненный тюремный срок по делу о стрельбе в школе в Казани

    13 Апреля 2023, 13:30

    КАЗАНЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сказал судья.

    Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога.

    Потерпевшими по делу признаны 667 человек. В суде Галявиев признал свою вину.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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