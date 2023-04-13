Ильназ Галявиев получил пожизненный тюремный срок по делу о стрельбе в школе в Казани

КАЗАНЬ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в школе в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сказал судья.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек. В суде Галявиев признал свою вину.



