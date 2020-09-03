Ильгар Велизаде: Проведение праймериз партией «Nur Otan» - это смелое и новаторское решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» из Баку Ильгар Велизаде поделился своим мнением по поводу проведения партией «Nur Otan» праймериз в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

По его мнению, решение ведущей партии Казахстана «Nur Otan» провести праймериз является очень смелым, с одной стороны, и, с другой стороны, показывающим, что руководство партии нацелено на повышение эффективности деятельности партийных структур ведущей политической партии страны, и таким образом придается динамика внутрипартийным процессам.

«Речь идет о повышении внутрипартийной демократии, плюрализма мнений, прозрачности деятельности партийных структур, в частности, ее выборных органов. Таким образом, проведя праймериз, избиратели, потенциальный электорат получают возможность отслеживать внутрипартийные процессы, давать им соответствующую оценку. С другой стороны, непосредственно члены партии смогут участвовать в конкурентной борьбе и проявлять свои силы и возможности», - отметил эксперт.

Как заметил Ильгар Велизаде, лозунг «Победит сильнейший» в данном случае является приоритетным в процессе проведения кампании и отражает желание руководства партии, в целом, партийной деятельности, повысить эффективность деятельности партии, обеспечив ее конкурентоспособность и максимально приблизив ее к народу, к избирателям.

«Проведение праймериз партией «Nur Otan» - это достаточно смелое и новаторское решение, и, я думаю, оно будет по достоинству оценено не только в партии, партийных рядах, но и среди избирателей. Это очень важно, поскольку в конечном итоге голосует избиратель, простой обычный гражданин, и уровень поддержки простыми гражданами партии, ее отдельных членов гарантирует успех не только самого праймериза, но и успешное выступление партии в проводимых в стране электоральных кампаниях, речь идет о выборах в местные органы власти», - резюмировал Ильгар Велизаде.



