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    Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира по стрельбе из лука на Олимпиаде

    31 Июля 2021, 08:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются мужские индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанский стрелок из лука Ильфат Абдуллин уступил в 1/8 финала турнира. Соперником Абдуллина выступил представитель Китая Цзялунь Ли. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу соперника казахстанца.

    Напомним, что ранее Ильфат одержал победу над Джеймсом Вудгейтом (Великобритания, счет - 7:3) и голландцем Стивом Виджлером (6:4).

    С расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 31 июля можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Стрельба из лука
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