Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Ильдар Исмагулов назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО

    1 Сентября 2023, 16:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Северо-Казахстанской области руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Ильдар Исмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    И. Исмагулову 35 лет. Родился в Астане.

    Окончил «Евразийский гуманитарный институт» по специальности «экономика и бизнес», «Карагандинский государственный университет имени академика Букетова» по специальности «юриспруденция», «Инновационный евразийский университет» (дистанционный курс обучения), магистр МВА, «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» по специальности «агрономия». Обучался в Management & Marketing Universal BUSINESS SCHOOL по направлению МВА General management.

    Трудовую деятельность начал в 2009 году в отделе организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Сарыаркинского района Астаны.

    Работал в АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», генеральным директором ТОО SHAHEEN INVEST, в ТОО «Казахстанский финансово-промышленный холдинг». Занимал должность заместителя директора Центра мониторинга АО «Агентство по развитию местного содержания NADloC» МИИР РК, корпоративного секретаря НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК, управляющего директора – члена правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» МСХ РК.

    До настоящего назначения работал заместителем руководителя управления финансов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ремонт дорог завершается на 12 участках в Темиртау
    Несколько участков дорог перекроют на правом берегу Астаны
    Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах
    Олжас Бегимбетов возглавил департамент геологии и разведки НК «КазМунайГаз»
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву