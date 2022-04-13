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    ИИН может получить гражданин любого зарубежного государства - МВД

    13 Апреля 2022, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев объяснил различие между получением иностранными гражданами казахстанского ИИН и гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ИИН может получить любой гражданин зарубежного государства. Для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов и так далее. ИИН - инструмент, совсем не говорящий о гражданстве или виде на жительство», - заявил Марат Кожаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Он также ответил на вопрос, сколько граждан России обратились за получением казахстанского ИИН.

    «Порядка 10 тысяч человек (получили ИИН) по сведениям прошлой недели. Это связано с тем, что у них заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, они обращаются к нам. Необязательно, что они сюда приедут. Они просто могут пользоваться нашими банковскими карточками», - рассказал Марат Кожаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что около тысячи россиян за первый квартал 2022 года обратились за видом на жительство в Казахстане.

    Марат Кожаев прокомментировал также количество въехавших и выехавших граждан России. По его словам, в страну въехало около 130 тысяч россиян, а свыше 120 тысяч выехало из Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Россия МВД РК мигранты
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