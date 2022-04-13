ИИН может получить гражданин любого зарубежного государства - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев объяснил различие между получением иностранными гражданами казахстанского ИИН и гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ИИН может получить любой гражданин зарубежного государства. Для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов и так далее. ИИН - инструмент, совсем не говорящий о гражданстве или виде на жительство», - заявил Марат Кожаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Он также ответил на вопрос, сколько граждан России обратились за получением казахстанского ИИН.

«Порядка 10 тысяч человек (получили ИИН) по сведениям прошлой недели. Это связано с тем, что у них заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, они обращаются к нам. Необязательно, что они сюда приедут. Они просто могут пользоваться нашими банковскими карточками», - рассказал Марат Кожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что около тысячи россиян за первый квартал 2022 года обратились за видом на жительство в Казахстане.

Марат Кожаев прокомментировал также количество въехавших и выехавших граждан России. По его словам, в страну въехало около 130 тысяч россиян, а свыше 120 тысяч выехало из Казахстана.