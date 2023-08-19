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    III Международный фестиваль исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия» стартовал на Иссык-Куле

    19 Августа 2023, 14:01

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – На побережье Иссык-Куля в культурном центре «Рух-Ордо» города Чолпон-Ата накануне состоялась торжественная церемония открытия III Международного Иссык-Кульского фестиваля исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В музыкальном конкурсе талантов, который продлится три дня, принимают участие 17 молодых исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет, прибывшие из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Турции, Северного Кипра, Боснии и Герцеговины, России, Болгарии, Северной Македонии, Словении и Сербии.

    Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов в своем выступлении подчеркнул, что фестиваль завоевал высокую репутацию благодаря своей уникальности и направлен на укрепление дружбы среди населения. Им также было отмечено, что на первом музыкальном фестивале «Мейкин Азия» в 2013 году обладателем первого места стал казахстанский всемирно известный певец Димаш Кудайберген.

    Казахстанский певец Димаш Кудайберген в своем видеообращении к участникам музыкального состязания передал огромный привет талантливым конкурсантам и всем кыргызстанцам.

    «Десять лет назад, будучи участником этого конкурса, я получил большой опыт. Братскому народу Кыргызстана желаю успехов и всяческих благ», - пожелал певец.

    После официального открытия началась первая часть музыкального конкурса, где участники исполняли конкурсную песню на родном языке. Второй день предполагает исполнение мирового хита на выбор, завершится музыкальный фестиваль гала-концертом с выступлением известных отечественных и зарубежных исполнителей.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Культура Кыргызстан
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