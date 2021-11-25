III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана стартовал в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане стартовал III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана с участием глав правительств на тему «Трансграничное сотрудничество как новые точки роста». Ожидается, что завтра премьер-министры двух стран обсудят актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Сегодня, в рамках первого дня Форума, проходят встречи представителей бизнес-сообщества двух стран. Уже проведено более 40 встреч деловых кругов двух стран.

Ожидается, что по итогам переговоров будет заключено контрактов, на общую сумму свыше 200 миллионов долларов США.

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за 9 месяцев 2021 года составил 2 886,9 млн долларов США, что на 28,5% выше аналогичного уровня 2020 года. Из них 2 098,2 млн долларов США – экспорт товаров из Казахстана (прирост 30,1%).

Основным товарами казахстанского экспорта в Узбекистан являются: полуфабрикаты из нелегированной стали, легковые автомобили, медные концентраты, продукция АПК (пшеница, мука, соевое масло и т.п.)

Основными товарами импорта из Узбекистана являются свежие фрукты и ягоды, кирпич и строительные блоки для полов, изделия из керамики, полимеры этилена.

«Напоминаем, что в понедельник, 22 ноября 2021 года, рамках подготовки к Государственному визиту Президента Республики Узбекистан Мирзиеева Ш.М. в Республику Казахстан состоялась рабочая поездка министра торговли и интеграции – Специального представителя Президента РК по Узбекистану Султанова Б.Т. в Республику Узбекистан», - говорится в публикации.

Ключевые вопросы двухсторонних торгово-экономических отношений стали темой обсуждения на встрече с Премьер-Министром РУ Абдуллой Ариповым, а также с Заместителем Премьер-Министра Республики Узбекистан – министром инвестиций и внешней торговли РК Сардором Умурзаковым, министром транспорта РУ Илхомом Махкамовым и министром сельского хозяйства РК Жамшидом Ходжаевым.

Участники обозначили наращивание объемов взаимной торговли до $10 млрд одной из первоочередных задач для совместной работы.

Стороны обсудили ход реализации проекта Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» (МЦТЭС). Была достигнута договоренность о промышленной направленности данного Центра, что позволит развивать промышленную кооперацию двух стран. Для достижения МЦТЭС максимального экономического эффекта и в целях интегрирования с транспортными коридорами Север-ЮГ, Западная Европа – Западный Китай казахстанской стороной предложено обеспечить сопряжение МЦТЭС с ЦТТ «Алатау» и МЦПС «Хоргос» на территории РК, а также МЦТ «Термез» на узбекско-афганской границе и планируемых аналогичных приграничных центров на границах Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном.

Во время встреч министра торговли и интеграции РК – Специального представителя Президента РК по Узбекистану было также констатировано, что реализация проекта МЦТЭС особо актуальна в рамках продвижения инициативы по созданию Евразийской товаропроводящей сети для совместной поставки казахстанских и узбекских товаров на крупные рынки третьих стран, а также насыщения собственных рынков в период межсезонья.

В ходе встреч стороны также обсуждали устранение барьеров во взаимной торговле и сотрудничество Казахстана и Узбекистана в транспортной отрасли, включая сферу железнодорожного транспорта.

Как сообщалось ранее, Государственный визит Президента Республики Узбекистан Мирзиеева Ш.М. в Республику Казахстан ожидается до конца 2021 года.



