ІІ Тюркская универсиада пройдет в 2023 году в Казахстане

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - ІІ Тюркскую универсиаду планируют провести в 2023 году в Казахстане, заявил Президент РК в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств. В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов», - сказал Глава государства.

«Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», - отметил Президент РК.



