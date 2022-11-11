Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    ІІ Тюркская универсиада пройдет в 2023 году в Казахстане

    11 Ноября 2022, 12:17

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - ІІ Тюркскую универсиаду планируют провести в 2023 году в Казахстане, заявил Президент РК в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств. В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов», - сказал Глава государства.

    «Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Образование Узбекистан Тюркский мир
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент принял годовой отчет Национального банка
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров