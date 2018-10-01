Ихтияр Мырзахметов: Послание дает стимул для развития казахстанского села

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Новое Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» затронуло различные аспекты социальной жизни казахстанского общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своими впечатлениями с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился председатель-учредитель общественного объединения «Казахстан ауыл жастары», Посол перемен Первого антикоррупционного медиа-центра Ихтияр Мырзахметов:

«Как житель казахстанского села, а я вырос и живу в сельской местности, в селе Шайкорык Жамбылской области, всегда был неравнодушен к тому, как развивается наше отечественное село, старался быть в гуще политических событий. Ведь именно в селе начинается основа для обеспечения качества жизни наших сограждан, для того чтобы люди имели всю необходимую и качественную продукцию, сохраняли свое здоровье и имели силы для создания своего благосостояния.

Прослушав новое Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», я для себя нашел несколько очень близких моментов. Первое - мы знаем, что у сельских территорий есть определенные проблемы - неразвитость инфраструктуры, нехватка рабочих мест, у аграрного сектора проблемы с реализацией выращенной продукции. Президент, как всегда, прочувствовал эту ситуацию, держа руку на пульсе повседневной жизни страны. И это даст возможность новому развитию нашего Казахстана, особенно в сельской местности. И мне, как представителю села, очень импонирует, что Президент обращает на всё это внимание. Это нужные меры, мы должны были давно это начать, и Президент дает старт этой работе. Считаю, что это правильная инициатива.

Второе, что близко мне в прозвучавшем сегодня Послании - это вопросы экологии. Нам известно экологическое состояние нашего региона. И те меры, которые Президент предлагает принять для исправления загрязнения окружающей среды, - это будет хорошим и эффективным стимулом по сохранению нашего биоразнообразия, по пресечению загрязняющих выбросов. Что касается экологии села - это очень своевременно и актуально. За этим будущее.

Все моменты, которые были озвучены по учителям, по врачам, по реформе МВД, по повышению заработной платы - это только плюсы. Что касается субботников, то действительно мы видим, что на очистку территорий выходят, в основном, врачи и учителя. И Президент дал конкретные поручения о том, чтобы поднять статус учителя, а также чтобы правоохранительные органы были более народными, несли не только карающие функции, но и помогали людям. В этом плане очень полезно перенять мировой опыт.

И еще один важный момент, который мы сегодня услышали - Президент объявил следующий год Годом молодежи. Думаю, что это очень необходимое, своевременное и правильное решение. То, что озвучил сегодня Президент, всем нам казахстанцам, Правительству, обществу, нужно реализовывать все эти задачи», - резюмировал Ихтияр Мырзахметов.

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