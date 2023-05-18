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    Игры Национальной школьной лиги проходят в Алматинской области

    18 Мая 2023, 08:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области состоялось торжественное открытие республиканского этапа Национальной школьной лиги среди 5-6 классов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

    В нем приняли участие 750 школьников из 15 областей и 3 городов страны.

    Среди 5-6 классов будут соревноваться около 2000 учащихся по 10 видам спорта: баскетбол, футзал, волейбол, гандбол, футбол, настольный теннис, шахматы, тогызкумалак, асык ату, легкая атлетика.

    По информации Национального научно-практического центра физической культуры Минпросвещения РК, финальные игры проходят с 31 марта по 6 июня в городе Астане, Алматинской и Павлодарской областях в группах для 5-6, 7-8, 9-11 классов.

    Первые соревнования лиги стартовали в столице для учащихся 9-11 классов и продлились до 8 мая. Соревнования среди 7-8 классов прошли в Павлодаре с 18 апреля по 8 мая. Учащиеся 5-6 классов определят сильнейшего в период с 15 мая по 6 июня в Алматинской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Спорт Минпросвещения РК
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