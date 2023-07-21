Игры чемпионов среди онкобольных детей пройдут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21-23 июля в стенах легкоатлетического спортивного комплекса «QAZAQSTAN» и ледового дворца «Алау» состоятся II республиканские Игры чемпионов среди онкобольных детей в ремиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Участники предстоящей спартакиады - дети-чемпионы. Так в Центре материнства и детства UMC зовут пациентов, находящихся в ремиссии более года после онкогематологических заболеваний и детей после трансплантации органов.

На сегодняшний день в Казахстане количество детей с онкозаболеваниями, состоящих на учете, достигает 4400 человек. В большей степени это дети, у которых острый лейкоз. В нашей стране изучаются и применяются на практике новейшие методы лечения онкозаболеваний, такие как высокодозная химиотерапия опухолей, таргетная иммунотерапия, эндопротезирование костей и суставов, аутотрансплантация костного мозга. С апреля 2012 года в UMC впервые начато проведение аллогенной трансплантации костного мозга.

Начиная с 2012 года в Центре материнства и детства UMC проведено 146 пересадок почек у детей от родственного и посмертного донора и 15 трансплантаций печени. Результаты трансплантаций почек в Казахстане сопоставимы с мировыми показателями и достигают 94,4%. Уровень выживаемости детей с пересаженными органами не ниже, чем в Европе.

Игры чемпионов в первую очередь направлены на поддержку детей и их родителей, столкнувшихся с тяжелым недугом. Также есть необходимость привлечения общественного внимания к проблемам таких пациентов, так как в обществе существует ошибочное мнение о неизлечимости тяжелых заболеваний. В социальных или профессиональных сообществах, в виду своей неполной осведомленности, люди подвергают осуждению и избегают контакта с людьми с онкологией, что в свою очередь оказывает психологическую нагрузку на пациентов и их окружение.

В роли почетных гостей Игр чемпионов ожидаются: вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник, Ержан Диханбаев – представитель управления транспорта и развития дорог РК, председатель РОО «Казахстанский союз спортсменов» Азамат Карлыгашев, заместитель председателя РОО «Казахстанский союз спортсменов» Дамир Сатыбаев, хоккеист ХК «Барыс» Алихан Асетов, мастер спорта международного класса РК по художественной гимнастике Анна Алябьева, радиоведущая и актриса дубляжа Майра Толепберген, амбассадором и ведущим мероприятия выступит Аскар Ильясов - артист театра и кино Республики Казахстан.

Игры чемпионов – это наглядная мотивация на выздоровление от тяжелых заболеваний для детей, их родителей и лечащих врачей, и всего медицинского персонала.

Соревнования будут проходить по следующим спортивным дисциплинам: национальная игра «Асық ату», «Тоғызқұмалақ», легкая атлетика (бег, 60 м), настольный теннис, стрельба (пневматическая винтовка 10 м.), мини-футбол, шахматы (по швейцарской системе), боулинг, бадминтон, плавание.

В состав жюри входят заслуженные тренеры и спортсмены Республики Казахстан.

Организаторы - корпоративный фонд University Medical Center и благотворительный фонд «ФЕНИКС».