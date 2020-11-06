Игровые терминалы в рамках двух уголовных дел уничтожили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Игровые терминалы в рамках двух уголовных дел уничтожили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкенту Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК в рамках вступивших в законную силу приговоров суда уничтожили 21 игровой автомат «Бинго», 2 купольных стола, 2 электронных купольных стола, 8 системных блоков, 9 микросхем, а также 3 желто-зеленых терминала.

«Данные игровые терминалы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Шымкента.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана размещать казино и игровые автоматы запрещено.

За организацию незаконного игорного бизнеса, а также за предоставление в аренду помещений для игровых автоматов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии статьей 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса)», - отметили в комитете.



