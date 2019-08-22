Игровую площадку для особенных детей оборудовали в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше при Центре развития и социальной адаптации «Үлкен Жүрек» открылась детская игровая площадка для детей с особыми потребностями. Проект, реализованный по программе «Рухани жаңғыру», профинансировал корпоративный фонд «Коунрад», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игровая площадка оборудована различными комплексами, которые положительно влияют на развитие особенных детей. По словам спонсоров, каждый механизм был разработан по специальному заказу в Санкт-Петербурге.

Аким Балхаша Ораз Таурбеков отметил, что в городе это четвёртый крупный проект, реализуемый по программе «Рухани жаңғыру».

«Создание условий для детей – один из приоритетов нашего государства. Наша задача – каждому ребёнку дать счастливое будущее. Эта игровая площадка способствует развитию детей с особыми потребностями, их адаптации к окружающей среде», - подчеркнул глава города.

Это не первая помощь корпоративного фонда «Коунрад», оказанная Центру развития и социальной адаптации «Үлкен Жүрек». Весной фонд подарил центру новое просторное здание.