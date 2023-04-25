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    Игроки «Тоттенхэма» возместят расходы на билеты фанатам, посетившим матч с «Ньюкаслом»

    25 Апреля 2023, 23:38

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Футболисты «Тоттенхэма» обратились к болельщикам, пообещав возместить расходы на билеты на матч 32-го тура с «Ньюкаслом», завершившийся поражением «шпор» со счётом 1:6. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    «Мы понимаем ваше разочарование и гнев как команда. Мы знаем, что в таких ситуациях недостаточно слов, но, поверьте, каждое поражение причиняет нам боль. Мы ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде. В связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на «Сент-Джеймс Парк».

    Мы знаем, что это не изменит случившегося в воскресенье, и мы сделаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию в матче с «Манчестер Юнайтед» в четверг, когда ваша поддержка вновь будет значить для нас всё. Вместе и только вместе мы сможем продолжать движение вперёд», — гласит заявление, опубликованное в социальных сетях лондонского клуба.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Великобритания Мировые новости Футбол
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