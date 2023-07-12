Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Игорный бизнес в Tik-Tok организовали в Шымкенте: АФМ ведет расследование

    12 Июля 2023, 10:07

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «Tik-Tok», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прсес-службу АФМ.

    «При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 г.р., который вел стримы с 4-х аккаунтов. Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли. Он купил у незнакомых ему людей аккаунты и банковскую карту, куда и поступали деньги. В ходе досмотра в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имен игроков. В ходе анализа банковского приложения, установленного на мобильный телефон, было выявлено, что общий оборот денежных средств за последний месяц составил 15 млн тенге. Другие обстоятельства выясняются», - сообщили в АФМ.

    В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Шымкент
    Новости по теме
    Популярное
    1 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    2 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    3 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    4 Штормовая погода ожидается в трех мегаполисах и 16 областях Казахстана
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха