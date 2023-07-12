Игорный бизнес в Tik-Tok организовали в Шымкенте: АФМ ведет расследование

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть «Tik-Tok», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прсес-службу АФМ.



«При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры «Тринка Шамай» является гражданин 1995 г.р., который вел стримы с 4-х аккаунтов. Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли. Он купил у незнакомых ему людей аккаунты и банковскую карту, куда и поступали деньги. В ходе досмотра в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имен игроков. В ходе анализа банковского приложения, установленного на мобильный телефон, было выявлено, что общий оборот денежных средств за последний месяц составил 15 млн тенге. Другие обстоятельства выясняются», - сообщили в АФМ.

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