Игорный бизнес в съемных квартирах организовали в центре Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Игорный бизнес в съемных квартирах организовали в центре Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 июля в результате специальных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УБОП ДП области, в центре Кызылорды пресекли деятельность двух подпольных игорных заведений.

Для этих целей организаторы арендовали две квартиры, где были изъяты 15 компьютеров и свыше 400 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники.

В санкции вышеуказанной статьи предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.