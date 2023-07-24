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    Игорный бизнес в съемных квартирах организовали в центре Кызылорды

    24 Июля 2023, 19:25

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Игорный бизнес в съемных квартирах организовали в центре Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22 июля в результате специальных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УБОП ДП области, в центре Кызылорды пресекли деятельность двух подпольных игорных заведений.

    Для этих целей организаторы арендовали две квартиры, где были изъяты 15 компьютеров и свыше 400 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники.

    В санкции вышеуказанной статьи предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Кызылорда
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