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    Игорный бизнес развернули в подвале сельского магазина в Алматинской области

    7 Декабря 2020, 16:16

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты организации незаконной игорной деятельности на территории Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Министерства финансов РК.

    Так, в ходе осмотра места происшествия подвального помещения продуктового магазина, расположенного в Жамбылском районе, п.Узынагаш, изъяты многочисленные компьютерные технологии, предназначенные для игорного бизнеса с денежным вознаграждением, - более 13 аппаратов.

    Согласно ст.11 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» - казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Минфин РК
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