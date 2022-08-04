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    • Игорные заведения организовали в сауне и квартире в Атырауской области

    4 Августа 2022 16:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области выявили незаконные игорные заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    «Как выяснилось, двое граждан по предварительному сговору в период с августа 2021 года по июнь 2022 года будучи арендаторами сауны и съемной квартиры занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, и осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии.

    Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к двум годам ограничения свободы каждый», - говорится в сообщении АФМ.


    Кадр из видео
    #Атырауская область #Борьба с преступностью
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