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    Игорь Сон потратит премию за «бронзу» на лечение брата

    30 Июля 2021, 20:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему «Олимпиада в Токио: мнение экспертов. Тяжелая атлетика», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бронзовый призер XXXII Летних олимпийских игр в Токио Игорь Сон рассказал, как потратит премию за «бронзу».

    «У меня братишка болеет ДЦП, инвалид. Они поехали в Корею, на лечение. Мать, отец, братишка – все в Корее», – сказал Игорь Сон.

    На вопрос о том, на что он намерен потратить премию от государства за олимпийскую «бронзу» в размере 75 тысяч долларов, спортсмен ответил:

    «Моя задача – сначала поставить братишку на ноги, а потом, что останется – на это и буду жить».

    Напомним, 25 июля казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон стал бронзовым призером Олимпиады в Токио в весовой категории до 61 килограмма, подняв в сумме двоеборья 294 килограмма.

    На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Игорь Сон заявил, что намерен бороться за «золото» на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Олимпиада
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