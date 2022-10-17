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    Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека

    17 Октября 2022, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Комиссии по правам человека при Президенте Игоря Рогова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Комиссии по правам человека при Президенте.

    Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях Комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов.

    Президент подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

    Глава государства был проинформирован о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее Подкомиссии по институту омбудсмена является Игорь Рогов. По словам Президента, в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения.

    Как сообщил Игорь Рогов, Венецианская комиссия положительно оценивает проводимые в нашей стране правовые и политические реформы.

    В октябре Венецианская комиссия, Мажилис Парламента и Министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан».


    Фото: akorda.kz





    Президент Казахстана Права человека
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