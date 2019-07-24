IFSB готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК. Об этом в интервью журналистам заявил генеральный секретарь IFSB доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С точки зрения непосредственно индустрии исламского финансирования РК. Здесь мыхотели бы услышать игроков рынка в Казахстане в отношении того, какую поддержкумогла бы им предоставить организация IFSB (Совет по исламским финансовым услугам)», -сказал Белло Лавал Данбатта в интервьюжурналистам.

Генсек IFSB выразил благодарность Правительству РК заподдержку в работе.

«Во-первых, я считаю, что нужно поблагодарить Правительствоза те условия, которые сейчас создаются и за те поступательные шаги вперед,которые делаются для развития исламского финансирования и банковского сектора»,- подчеркнул Белло Лавал Данбатта.

Он также добавил, что в рамках своей компетенции IFSBразрабатывает пруденциальные стандартыдля всей исламской финансовой отрасли, а также осуществляет публикацию стандартовнадзора и регулирования исламского финансирования.

Отметим, МФЦА стала полноправным членом этой организациив 2017 году.

Ранее сообщалось, в Международном финансовом центре Астанапроходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board –IFSB).