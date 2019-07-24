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    IFSB готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК

    24 Июля 2019, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IFSB (Совет по исламским финансовым услугам) готов оказать поддержку индустрии исламского финансирования РК. Об этом в интервью журналистам заявил генеральный секретарь IFSB доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С точки зрения непосредственно индустрии исламского финансирования РК. Здесь мыхотели бы услышать игроков рынка в Казахстане в отношении того, какую поддержкумогла бы им предоставить организация IFSB (Совет по исламским финансовым услугам)», -сказал Белло Лавал Данбатта в интервьюжурналистам.

    Генсек IFSB выразил благодарность Правительству РК заподдержку в работе.

    «Во-первых, я считаю, что нужно поблагодарить Правительствоза те условия, которые сейчас создаются и за те поступательные шаги вперед,которые делаются для развития исламского финансирования и банковского сектора»,- подчеркнул Белло Лавал Данбатта.

    Он также добавил, что в рамках своей компетенции IFSBразрабатывает пруденциальные стандартыдля всей исламской финансовой отрасли, а также осуществляет публикацию стандартовнадзора и регулирования исламского финансирования.

    Отметим, МФЦА стала полноправным членом этой организациив 2017 году.

    Ранее сообщалось, в Международном финансовом центре Астанапроходит неделя Совета по исламским финансовым услугам (Islamic Financial Servis Board –IFSB).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Религия МФЦА - фин. центр "Астана"
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