Идею следует внимательно изучить - замглавы МИД РК о новом газовом союзе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко заявил, что еще рано обсуждать содержание предложенного Президентом России Союза между Казахстаном, РФ и Узбекистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Его содержание еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Вы же слышали, наверное, комментарий Главы государства о том, что следует эту идею еще внимательно изучить. Это пока только идея», - заявил журналистам Роман Василенко в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

«В дипломатии озвучивается очень много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов перед тем, как принимается то или иное государственное решение. Поэтому, как сказал Глава государства, эта идея будет сейчас изучена и экспертами, и им самим перед тем, как принимать какое-либо решение», - прокомментировал замминистра иностранных дел.

28 ноября стало известно, что Президент РФ Владимир Путин предложил создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.



