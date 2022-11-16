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    Идею о создании венчурного фонда в Алматы поддержал Касым-Жомарт Токаев

    16 Ноября 2022, 10:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии. Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Об этом сообщил Глава государства в ходе встречи с общественностью города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта.

    Уверен, фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий. Алматы обладает уникальной по красоте и разнообразию природой, богатым историко-культурным наследием. Это является хорошей основой для привлечения внутренних и иностранных туристов. После снятия коронавирусных ограничений наблюдается бурный рост туристического потока в Алматы. Только за первое полугодие количество внутренних туристов увеличилось почти в 1,5 раза, иностранных – в 2,8 раза. Нужно эффективно использовать открывающиеся возможности», - отметил Президент РК.«Этот якорный проект объединит курорты и горнолыжные базы агломерации в единый комплекс по примеру мировых всесезонных туристических комплексов. В сентябре текущего года была утверждена Программа развития Алматы. Приоритеты документа направлены на последовательное и сбалансированное развитие мегаполиса», - добавил Глава государства.
    Президент Казахстана Алматы Общество
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