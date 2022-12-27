Идет затягивание процессов - Алихан Смаилов о канализационных очистных сооружениях

27 Декабря 2022, 10:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Степень изношенности канализационно-очистных сооружений в некоторых регионах превышает 90%. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Глава государства подверг справедливой критике проводимую работу по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений. Идет затягивание процессов планирования и финансирования. Сегодня степень изношенности канализационно-очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, в Кокшетау, Семее, Кунаеве, Аркалыке и других. Более того, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия. Поэтому эффективность их работы крайне низкая. Применяемые технологии и оборудование давно устарели», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, объем сточных вод ежегодно растет. Предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.

«Были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы. Поэтому вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в плане влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле», - сказал он.

В связи с этим, Премьер-Министр поручил Министерству индустрии совместно с акимами регионов в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать Правительство о ходе их исполнения. При этом Алихан Смаилов попросил еще раз посмотреть в части оптимизации сроков реализации проектов.

«Акимам регионов обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации для своевременной реализации проектов КОС. Регионам надо активнее работать с международными финансовыми организациями. Хочу обратить внимание на вопросы переработки отходов канализационно-очистных сооружений. В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт – в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать», - подчеркнул Премьер-Министр.

Также глава Кабмина поручил Министерству экологии совместно с Министерством индустрии в двухмесячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.

Фото: primeminister.kz