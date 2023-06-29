Идет перенастройка системы управления – председатель партии AMANAT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул важность работы региональных маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте начнем с роли партии в работе депутатов маслихатов. Часто этим вопросом задаются одномандатники. Сегодняшний Форум отчасти уже ответил на него. Собрать на одной площадке депутатов маслихатов разных уровней, Премьер-министра, Государственного советника, практически весь кабинет министров – это под силу только нашей партии», - сказал Ерлан Кошанов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

По его словам, сейчас идет перенастройка системы управления.

«Ядром этих процессов являются политические институты. Это общемировая практика. За последний год AMANAT участвовал в трех кампаниях – президентские и парламентские выборы, конституционный референдум. При этом не просто участвовал, а выступал движущей силой. Это и есть показатель институциональной устойчивости нашей партии. AMANAT доказал, что партийная вертикаль работает, а самой партии – доверяют», - считает Кошанов.