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    Идем по пути модернизации – Талгат Калиев о предстоящих выборах

    14 Декабря 2020, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев прокомментировал предстоящие парламентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все мы действительно идем по пути модернизации, на этом фоне очень показателен пример Беларуси и Кыргызстана. Особенно Кыргызстана, где уже запутались считать, какая по счету революция происходит. И видно, что эти самые изменения не всегда бывают позитивными. Мы закладываем новую политическую традицию, которая, возможно, при благополучном исходе ляжет в основу долгосрочных политических традиций. Кому-то эти изменения кажутся достаточными, кто-то ими недоволен. Будет всегда много тех, кто недоволен темпами. Но нельзя мыслить даже в масштабе одной человеческой жизни», - сказал Талгат Калиев на экспертном обсуждении по выборной тематике.

    По его словам, сегодня есть прекрасная возможность отчетливо наблюдать эволюцию партийного поля.

    «Все партии у нас были прежде были партиями лидеров. И по сути это была конкуренция лидеров партий, в которой Первый Президент имел безусловное конкурентное преимущество. Сейчас же Nur Otan оказался фактически в равных конкурентных условиях, поскольку ни Первый, ни нынешний Президенты страны активную агитационную работу не ведут. Если Председатель партии проводит какие-то мероприятия, они организационного плана», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Политические партии Политические реформы Общество Выборы-2021
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